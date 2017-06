Paardenmolen uit 1905 draait opnieuw in Kortrijk

Een historische dag voor de basisschool ’t Fort in Kortrijk. De paardenmolen uit 1905 draait opnieuw. De draaimolen is een uniek stuk die 112 jaar geleden voor het eerst ontspanning bracht op school.

Na een lange zoektocht naar externe investeerders is de carrousel terug in zijn oude glorie hersteld. Goed voor een investering van 80.000 euro. De draaimolen werd ruim een eeuw geleden geschonken door timmerlieden en dat naar aanleiding van het 75 jarig bestaan van België.

In 2003 werd de draaimolen een beschermd stadsgezicht, maar toch was het lang zoeken naar investeerders om de carrousel nieuw leven in te blazen. In samenwerking met de stad Kortrijk, onroerend erfgoed en privé-kapitaal kon de restauratie van 80.000 euro gebeuren.