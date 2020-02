Paardenrennen op Mardi Gras in Kuurne

Na de teloorgang van Sterrebeek nam de hippodroom de fakkel over. Mardi Gras is niet meer wat het ooit geweest is, maar bij de paardenliefhebbers blijft het tot de verbeelding spreken. En Kuurne zet de traditie verder.

11 sterke deelnemers waren er dit jaar voor de Grote Winterprijs, de belangrijkste koers op Mardi Gras. En hoewel de prijzenpot minder tot de verbeelding spreekt, staat de grote prijs hoog aangeschreven in de paardensport. De titel blinkt uit op het palmares. 2875 meter alles geven. Ustinof Du Vivier haalde het in de laatste recht lijn.

"Geen traditie in verval"

De echte paardenliefhebbers zijn inderdaad op post. Mardi Gras is altijd spanning en spektakel en dat moet je op de Hippodroom meemaken, zeggen de bezoekers. En hoewel Mardi Gras niet meer is wat het ooit geweest is, is het geen traditie in verval.

Guy Vermeulen, voorzitter Hippodroom Kuurne: "Daarvoor dank ik mijn Belgische eigenaars, dat ze nog blijven doorgaan voor het voortbestaan van de sport te verzekeren in België, niettegenstaande de kleinere prijzen. En ik hoop vurig dat we in de korte nabijheid andere middelen kunnen aanwenden en sponsors aantrekken om die prijzen, zij het lichtjes, te verhogen."

Hoogdag voor Kuurne

De Grote Winterprijs wordt wereldwijd uitgezonden, want overal zetten mensen geld in op een paard. En dat genereert ook voor inkomsten. Kuurne houdt hoed dan ook Mardi Gras in leven en verdient daarvoor alle lof.

Francis Benoit, burgemeester Kuurne: "In de drafsport is Mari Gras een van de toppers van een heel koersseizoen. Het is een hoogdag voor onze paardensport en zondag dan die andere hoogdag, de wielersport."