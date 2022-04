Paardenrennen op strand De Haan: "We willen hippodroom naar grote publiek brengen"

De shorttrack drafwedstrijd is een paardensportdiscipline die vooral populair is op Nederlandse stranden. Bij ons is ze nog minder bekend. Toch namen zo'n 40 paarden voor het eerst deel op het strand van De Haan. Ook voor de pony's was een reeks voorzien.

Met de gratis Pop-Hippodroom wilde de organisatie het paardenrennen naar het publiek toebrengen. De drempel om naar een renbaan te gaan is vaak te hoog, vindt ze. "Dit is een kans om die sfeer en de passie van het paardenrennen hier op het strand op een publieke plaats mee te maken", aldus Max Struys, één van de organisatoren.