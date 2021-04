Paarse bloemenpracht lokt toeristen naar Kemmel

De boshyacinten op de Kemmelberg staan in bloei. Door corona was er al een grote drukte van wandelaars en fietsers, daar komen nu nog de bezoekers bij die de eerste boshyacinten willen zien bloeien. Dat zorgt voor extra druk op de natuur op de Kemmelberg.

De boshyacinten kleuren de flanken van de Kemmelberg. Iets later dan anders. Want na het voorproefje van een mooie lente in maart laten deze voorjaarsbloeiers wat op zich wachten door de koude nachten. Er staan nog aardig wat hyacinten in de knop. Op sommige plaatsen moet je wel wat moeite doen want de broze bloemetjes staan beschermd achter een hekken.

