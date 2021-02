Paasfoor Kortrijk sneuvelt door corona een tweede keer

Dit is vandaag beslist door het stadsbestuur dat zo op tijd klaarheid wil scheppen. Foren zijn tot op heden nog steeds verboden.

Noodgedwongen afgelasting

De Paasfoor van Kortrijk zou dit jaar plaatsvinden van 1 tot en met 18 april. Met ongeveer 140 attracties is de kermis in Kortrijk één van de grootste van het land. Volgens de huidige regelgeving is de organisatie van grote evenementen, waaronder foren vallen, nog steeds verboden. Naar alle verwachting zal dit ook nog geruime tijd zo blijven. De voorbereidingen op de Paasfoor waren al bezig maar nu werd een punt bereikt waarop de knoop moest doorgehakt worden. De beslissing werd genomen om ook in 2021 de Paasfoor niet te laten doorgaan.

Het is het tweede jaar op rij dat er geen Paasfoor is, dit is natuurlijk opnieuw een grote klap voor de foorkramers. Net als vorig jaar zal de stad haar best doen om zodra het mogelijk is opnieuw kleinere kermissen te organiseren in de deelgemeenten en op evenementen.