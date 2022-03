Paasfoor Kortrijk terug van weggeweest

Na bijna drie jaar is de paasfoor in Kortrijk straks helemaal terug van weggeweest.

Door de coronapandemie bleef het op witte donderdag, de traditionele start van de foor, stil in het stadscentrum. De paasfoor opent op donderdag 14 april en loopt tot en met 1 mei. De Grote Markt, het Casino- en Conservatoriumplein en de verlaagde Leieboorden zijn zoals gewoonlijk de plaatsen voor kermisvertier. Maar voor het eerst komt daar ook parking Broel bij. In totaal krijgt de binnenstad 133 attracties en eettenten. Er is ook opnieuw een kortingsdag en een prikkelarme namiddag.

Op de openingsavond wordt Kortrijk getrakteerd op een optreden van de Romeo's. 28 april staat de paasfoor dan weer in het teken van seniorendag, dan zijn er 7.000 gratis oliebollen voor de bewoners van alle woonzorgcentra in Kortrijk