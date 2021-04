Paaspauze in Knokke-Heist: 250 pv's

In Knokke-Heist namen vooral Brusselse en Waalse jongeren afgelopen week een loopje met de regels. De politie schreef dan ook vooral boetes uit voor ongeoorloofde samenscholingen, 228 in totaal. 30 keer is er ook een boete uitgeschreven omdat de nachtklok niet is gerespecteerd.

"Niet aan ons voor opvoeding"

Schepen van toerisme Anthony Wittesaele haalde dit weekend al aan dat de boetes voor die vaak minderjarige jongeren voor rekening van de ouders zullen zijn. In enkele kranten zegt hij ook dat het "niet aan de gemeente is om de kinderen op te voeden."

Verder was er ook een pv voor een uitbater die zijn mondmasker niet ophad, en er is ook één zaak gesloten die de regels rond takeaway niet correct toepaste.

