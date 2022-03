Paasvakantie lijkt voorlopig geen topper

De reden voor de aarzelende start van de paasvakantie is wellicht te vinden bij het weer. En, nu de meeste coronabeperkingen weggevallen zijn en we weer volop mogen reizen, trekken heel wat mensen naar het buitenland.

De kusthotels en de vakantieverblijven aan zee zijn allesbehalve volgeboekt. Zelfs tijdens het paasweekend is er nog plaats en dat is toch wel uitzonderlijk. De vzw Kusthotels, die meer dan 200 hotels en logies aan de kust vertegenwoordigt, hoopt op wat zon en lastminute boekingen om toch aan een bezettingsgraad van 80 procent te komen.

"We stellen inderdaad vast dat het een beetje in vertraging loopt allemaal," zegt Francis Bosschem. "We wachten die lastminutes en het weer nog af. Ze geven wat minder weer. Die boekingen komen dan langzamer binnen. We moeten wachten wat ze doorgeven qua weer. Normaal is 80 procent die indicator die een goede verwachting is. We zijn er nog niet, maar we wachten en blijven hoopvol aan de kust."