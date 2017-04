Nog geen redders aan zee de volgende weken

Maar de IKWV, de Intercommunale Kustreddingsdienst, waarschuwt dat er dan nog geen redders staan en dat zwemmen in zee verboden is. Tijdens de paasvakantie is het voor gemeentebesturen moeilijk om voldoende personeel te vinden en de temperatuur van het zeewater is dan nog veel te koud. De IKWV vraagt met aandrang om het zwemverbod te respecteren. Enkel Blankenberge kan een uitzondering maken in het weekend van 15 april en dat alleen bij uitzonderlijk goed weer.

Op de website http://www.redderaanzee.be/reddersposten.html vind je per gemeente een overzicht van alle reddersposten en hun openingsuren.