Paasvakantie voltreffer voor de kust

De toeristische sector aan de kust blikt tevreden terug op de voorbije paasvakantie. Ongeveer 1,2 miljoen dagtoeristen brachten een bezoek aan de Kust, dat blijkt uit de snelle monitoring van provinciebedrijf Westtoer, in samenwerking met Proximus en hun mobiele telefoniedata.

De start van de paasvakantie was wisselvallig, maar door het prachtig lenteweer zijn de tweede week en het verlengd paasweekend voltreffers geworden. “De helft van de dagtoeristen kwam tijdens de laatste vijf zonnige dagen. In het paasweekend genoten zo’n 375.000 dagtoeristen van het mooi weer aan zee, de helft meer dan tijdens het paasweekend van 2018. Deze prachtige afsluiter van de paasvakantie is een opsteker voor de komende weekends van het voorseizoen”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Veel lastminuteboekingen

Ook voor het verblijfstoerisme was de paasvakantie een goeie start van het toeristisch seizoen. De tweede vakantieweek en het paasweekend zijn ook hier de uitschieters. Dankzij het mooie weer noteerden de hotels veel last minute reservaties. De gemiddelde bezetting voor het verlengd weekend van Pasen bedroeg 85 tot 90 procent.