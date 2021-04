Paasviering volzet in Sint-Maartenskerk in Kortrijk

Ook de paasvieringen in de verschillende kerken moeten coronaveilig gebeuren. Er worden maximaal 15 mensen toegelaten in de kerk, de bedienaars niet meegerekend.

De Paasmis is meestal een druk bijgewoonde plechtigheid. Maar de katholieke gemeenschap viert voor de tweede keer Pasen, rekeninghoudende met de coronamaatregelen. Dat wil zeggen voldoende afstand bewaren en slechts 15 misvierders kunnen de dienst bijwonen.

Voor de zondagsmis in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk kon je vooraf reserveren. De dienst was al een week op voorhand volzet. .