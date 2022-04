Vorige week begon de paasvakantie slecht voor de horeca aan de kust. Het regenachtige weer hield de toeristen thuis. Maar deze week is 95 procent van alle kamers al volboekt.

"Vorige week hadden we bijna geen boekingen, laten we zeggen geen boekingen. En deze week is dat allemaal mooi losgebarsten. De telefoon heeft niet meer stilgestaan gewoon door het mooie weer dat voorspeld is en die er ook is", klinkt het bij Bart Boelens, voorzitter van horeca middenkust.