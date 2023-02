In Zedelgem legt het bedrijf Packo Cooling de boeken neer. Negentig werknemers verliezen daardoor hun job. Het nieuws komt erg onverwacht, want het bedrijf stond dicht bij een overname.

Packo Inox in Diksmuide valt onder dezelfde groep, maar blijft buiten schot.

Bij Packo in Zedelgem maken ze koeltanks voor de melkindustrie. Het bedrijf is onderdeel van een Nederlandse groep, waar ook Packo Inox uit Diksmuide deel van uitmaakt. Daar werken 120 mensen. De Nederlandse groep wou het bedrijf in Zedelgem van de hand doen, maar een deal sprong op het laatste moment af.