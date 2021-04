Paintball-uitbaters: "laat ons ook 8 mei heropenen"

De indoor paintballterreinen in onze provincie slaan alarm. Veel ondernemingen krijgen het stilaan moeilijk, “terwijl we wel coronaproof kunnen werken.”

“We zitten in dezelfde categorie als indoor speeltuinen of trampolineparken. Maar dit is anders: we zitten vaak in goed geventileerde fabrieksruimtes van een paar duizend vierkante meter. Je kan er perfect veilig met honderd mensen paintballen maar de limiet ligt nu op tien mensen. Een absurde situatie.”

Afstand houden

De overheid heeft wel steunmaatregelen, maar dat is eigenlijk niet voldoende, schrijft de sector. “Wij zijn een niet-contactsport bij uitstek, je moet bij ons ook net afstand houden en huurmateriaal is persoonlijk.”

De open brief is mee ondertekend door een viertal West-Vlaamse paintballvelden. Ze vragen om net als openlucht attracties ook te mogen openen op 8 mei.