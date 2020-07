Pak meer ticketautomaten De Lijn aan de kust

Daar kan voortaan 24 uur per dag, 7 dagen op 7, een vervoerbewijs worden gekocht. Het aantal Lijnwinkels wordt wel afgebouwd.

De Lijn investeerde de voorbije maanden in de installatie van nieuwe en bijkomende ticketautomaten in heel Vlaanderen. Zo installeerde De Lijn in heel Vlaanderen 192 nieuwe ticketautomaten. Daarvan werden er 39 aan de kust geplaatst. Voorheen telde de kust slechts een handvol verouderde ticketautomaten in Blankenberge, Oostende en Middelkerke. Die werden vervangen.

Van de 63 haltes langsheen het hele Kusttramtraject beschikken er 39 over een eigen ticketautomaat. Dat is 62 procent van alle haltes. Reizigers aan de kust hebben voortaan dus altijd een ticketautomaat in de buurt. Wel werd omwille van de uitrol van de ticketautomaten het aantal Kustlijnwinkels teruggeschroefd.

Er zijn nu 12 Kustlijnwinkels en 1 vaste Lijnwinkel verspreid over de hele kust. Enkel Bredene heeft geen Lijnwinkel meer, maar daar staat wel een automaat. Op de website van De Lijn kan je vinden waar alle Kustlijnwinkels en ticketautomaten zich precies bevinden.

