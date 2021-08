Pak meer vakantielogies in onze provincie

In onze provincie zijn er ruim 18.000 vakantielogies en dat zijn er een pak meer dan 4 jaar geleden.

Sinds het logiesdecreet van 2017 telt Toerisme Vlaanderen er in onze provincie ruim 18.000 of 7,5 procent meer. Aan de kust steeg het aanbod zelfs met 14 procent. De registratie is dan ook verplicht.

Alles heeft dus te maken met het logiesdecreet dat nu al een tijdje van kracht is. Wie een vakantieverblijf verhuurt, moet zorgen voor het nodige comfort en brandveiligheid en zich ook aanmelden bij Toerisme Vlaanderen.

"De immokantoren hebben daar op gesensibiliseerd. De boekingskantoren, dat is een stuk moeilijker. Airbnb heeft nu een akkoord met Toerisme Vlaanderen om de gegevens ter beschikking te stellen. Als het nodig is kan Toerisme Vlaanderen daarop controleren", aldus Cathy Coudyser, Vlaams Parlementslid bij N-VA.