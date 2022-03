Pakkend eerbetoon voor Arno op veld KV Oostende

Op het veld van KV Oostende is er zaterdagavond een pakkend eerbetoon geweest voor zieke zanger Arno.

De hommage met een staande ovatie en applaus vond plaats bij de match van KV Oostende tegen Club Brugge. Arno is een fan van KVO, de voetbalclub uit zijn geboortestad Oostende.

Veiling voor goede doel

Arno zelf was er niet bij maar hij volgde alles op TV en was ontroerd, zegt KVO. Zijn broer Peter was er wel. De wedstrijdshirts worden geveild voor het goede doel. De opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker.

Op het shirt staat het nummer 49, het geboortejaar van Arno en "Oh la la la, c'est magnifique". Dat verwijst naar één van de klassiekers van Arno en is ook de tune die gespeeld wordt in het voetbalstadion als KVO scoort.