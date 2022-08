Pakkend herdenkingsmoment voor overleden Caroline Pauwels tijdens Theater Aan Zee

Gewezen VUB-rector Caroline Pauwels is op 58-jarige leeftijd overleden. Pauwels leed al verschillende jaren aan maag- en slokdarmkanker. In 2016 werd ze verkozen tot rector aan de Brusselse universiteit. Theater Aan Zee in Oostende zorgde voor een mooi herdenkingsmoment.

"Het overlijden van Caroline laat de VUB met een groot verdriet achter", reageert Karsten De Clerck, voorzitter van de raad van bestuur van de VUB. "Ze was een warme en innemende persoonlijkheid. Een grote inspirator met een duidelijke visie. Haar engagement gold niet alleen voor de VUB, maar voor de hele samenleving", aldus De Clerck.

"We zullen Caroline aan de VUB enorm missen, maar we zullen haar altijd in ons hart blijven dragen", vult huidig rector Jan Danckaert aan. "Caroline heeft van de VUB een warme, verbonden en meelevende universiteit gemaakt. Het verbinden van de VUB met het internationale, diverse en meertalige karakter van Brussel was voor haar een prioriteit."

Tweede vrouwelijke rector

In 2016 volgde Pauwels Paul De Knop op als rector van de VUB, als tweede vrouwelijke rector van de Brusselse universiteit (na Els Witte). Ze gaf toen aan van de VUB een "heel stedelijke maar ook heel multiculturele universiteit" te maken, "een instelling die echt op mensenmaat geschreven is". Ze pleitte ook voor meer co-creatie, het slopen van hiërarchieën en muren."We moeten naar een samenwerkende samenleving toe waarin het globale en lokale, maar ook studenten en professoren gelinkt worden."

Maag-en slokdarmkanker

In de zomer van 2019 kreeg Pauwels te horen dat ze maag- en slokdarmkanker had. Ze bleef aan het werk en werd verkozen voor een tweede mandaat als rector, dat begon in 2020. Op 23 februari kondigde ze echter aan toch te moeten stoppen omdat ze met zware ziekte kampte. Bij de aankondiging van haar vertrek benadrukte Pauwels de schoonheid van de rectorale opdracht. "Een universiteit dienen door te streven naar kwaliteitsvol onderwijs en onderscheidend wetenschappelijk onderzoek is zonder meer een privilege, want het is een opdracht die steevast is gericht op nieuwe generaties studenten en dus op de toekomst van de samenleving", zei ze.

Eerbetoon TAZ

Naar aanleiding van het overlijden van Caroline, die vorig jaar nog gastcurator was op het Theater Aan Zee, stond de slotavond op zaterdag in het teken van haar. Om 18u werd op het centrale plein van Theater Aan Zee een herdenkingsmoment gehouden. "Vaarwel vurige verdedigster van het vrije woord en de verwondering. Het plotse overlijden van gastcurator Caroline Pauwels raakt ons diep. De samenwerking met haar was er één om nooit te vergeten. Veel warmte aan iedereen die haar lief is", klinkt het bij TAZ.