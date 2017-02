Pakt BCO de Beker van België?

Een unicum, maar dat geschiedkundige gegeven speelt niet in de hoofden van de Oostendse spelers. Zij willen gewoon een nieuwe prijs pakken. Als BCO wint van Limburg United, mag het trouwens al voor de achttiende keer de beker in de lucht steken. Dusan Djordjevic mocht dat vorig jaar voor de zeventiende keer doen.

BCO is uitstekend op dreef, zowel in Europa als in eigen land, maar dat biedt geen enkele garantie in een bekerfinale. Wie er bij wil zijn, moet zondagnamiddag om 15u. naar Vorst Nationaal.