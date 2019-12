Paljas heeft zes bieren in zijn assortiment. Die zijn samen goed voor 2.500 hectoliter per jaar. De interesse voor het bier neemt in eigen land snel toe, maar ook in het buitenland lusten ze duidelijk Paljas. De Brugse brouwerij leverde al eerder aan meer voor de hand liggende regio’s zoals onze buurlanden en China, maar nu komen daar dus ook de Verenigde Arabische Emiraten bij. Daarmee staat de teller op 20 exportlanden.