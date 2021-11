Op het Zegemeer in Knokke-Heist hebben duikers van de brandweer 'De Wuivende Krabben' van de Antwerpse overleden kunstenaar Panamarenko opnieuw verankerd.

Na zes jaar restauratie schittert het grootste buitenwerk van de kunstenaar ooit, terug op het water. De restauratie kostte 200.000 euro, maar vooral ook heel wat tijd en geduld. In 2011 werden ze op het Zegemeer in Knokke-Heist geïnstalleerd. Straks spuit er ook opnieuw water uit de bollen. Begin 2015 werden ze weggehaald omdat het kunstwerk erg te lijden had bij stormweer. Op 5 februari volgend jaar, de geboortedag van Panamarenko, wordt het gerestaureerde kunstwerk officieel ingehuldigd.