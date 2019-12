De kans bestaat dat er ondanks de hotelstop toch nog een hotel bijkomt in de Brugse binnenstad. De Vlaamse overheid verkoopt de voormalige panden van jeugdherberg Snuffel in de Ezelstraat en ’t is nog onduidelijk of er opnieuw een hotel kan komen op de locatie. ​

Het stadsbestuur verkiest handel, horeca en woongelegenheden, maar als de toekomstige koper per se een hotel wil kan dit tot een juridisch dispuut leiden.

In het eerste kwartaal van volgend jaar verkoopt Vlaanderen deze twee panden in de Ezelstraat. De vraagprijs is 500.000 euro. Als er meer geïnteresseerden zijn, zullen kandidaat-kopers tegen elkaar kunnen opbieden. De stad zal zelf nog bekijken of ze ook kandidaat-koper is van de panden.