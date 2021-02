Pannenkoeken voor zwaar getroffen WZC

Pannenkoeken smullen. Dat hebben de bewoners en het personeel in het zwaar getroffen woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem mogen doen. Jan en Katrien van bistro De Kippe in de buurt hebben voor hen zo'n 500 pannenkoeken gebakken.

Het is Maria Lichtmis en dan zijn pannenkoeken een traditie. Jan Depover, De Kippe Merkem: “Wat daar gebeurd is, dat zijn dramatische taferelen. Met die pannenkoeken willen we hen vooral een hart onder de riem steken. Het is ook 2 februari, 't is mijn verjaardag en ik schenk dus graag de pannenkoeken weg.”

Voor De Groene Verte is het een opsteker in deze heel zware periode. Jurgen Duyck - WZC De Groene Verte: “Momenteel hebben we nog een 30-tal bewoners die positief zijn. Dat is al ruim gehalveerd bij een week geleden. De pannenkoeken zijn welkom. De bewoners kijken er naar uit.”

