Papa en kind gewond na botsing met tractor

Een papa en zijn dochtertje zijn zaterdagavond in Zillebeke gewond geraakt na een botsing met een tractor. De man werd afgevoerd met een ernstig hoofdletsel, maar is niet in levensgevaar. Het meisje liep een beenbreuk op.

Het ongeval gebeurde in de Maaldestedestraat in Zillebeke. De man reed op een motor met zijn dochtertje achterop in de richting van de Ieperse deelgemeente. Een tractor wou een veld oprijden, maar had de motor niet gezien. De papa en zijn dochtertje werden weg gekatapulteerd en kwamen ten val. De man werd met een zwaar hoofdletsel afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Het meisje liep een beenbreuk op.



Het parket stelde een deskundige aan. Door het ongeval was de Maalstedestraat urenlang afgesloten voor het verkeer.