Papa knijpt er even tussenuit en laat kinderen maanden alleen

Hij vertrok zogezegd voor een weekje naar zijn thuisland, maar dook pas maanden later terug op. De beklaagde woonde met zijn toen 10-jarige zoon en zijn toen 15-jarige dochter in een huis in Tielt. In mei 2015 vertrok de Dominicaan naar zijn thuisland, zonder enige vorm van opvang te regelen voor de kinderen. Na ruim een week vertelde het meisje op school over het plotse vertrek van haar papa, waardoor de politie een onderzoek startte. De kinderen werden opgevangen door een pleeggezin.

Pas ettelijke maanden later keerde hun vader terug naar België. In zijn verhoor verklaarde de beklaagde dat hij eigenlijk maar een weekje in de Dominicaanse Republiek dacht te blijven. Daarom vond hij het niet nodig om opvang te regelen. Als reden voor zijn plotse vertrek verwees hij naar psychische problemen. Naar eigen zeggen had de Dominicaan geen geld genoeg om de terugvlucht te betalen, waardoor hij pas in december 2015 zou zijn teruggekeerd.

Schade

De rechter stelde vast dat de plotse verdwijning van hun vader voor onomkeerbare schade bij de kinderen zorgde. Zijn zoon kreeg daarom 750 euro schadevergoeding toegewezen. De man werd uiteindelijk bij verstek veroordeeld tot 18 maanden effectieve celstraf. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen.