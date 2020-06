'Papier op tafel en geen linnen': wasserijen slaan alarm

Wasserijen die linnen leveren aan restaurants trekken aan de alarmbel. Want duizenden werknemers, vaak uit kwetsbare groepen, dreigen hun job kwijt te raken. Horeca Serve in Zedelgem ligt al maanden stil.

In tegenstelling tot de restaurants kunnen de wasserijen nog niet aan de slag, omdat de overheid papieren wegwerptafellakens en -servetten aanraadt.

Financiële steun tijdens de crisis hebben wasserijen ook amper gekregen, omdat ze als essentiële bedrijven worden beschouwd. Horeca Serve wil het systeem van tijdelijke werkloosheid tot eind dit jaar kunnen gebruiken. Normaal verwerkt het bedrijf 100 ton linnen per dag. Veertig personeelsleden zijn nu tijdelijk werkloos.

'Linnen even veilig als papier'

De horeca is opnieuw open, maar de wasserijen liggen nog altijd plat. In plaats van stoffen tafellinnen wordt nu volop papier gebruikt, op aanraden van de FOD Economie. Die wil het advies ook niet meer aanpassen. 'Nochtans is linnen even veilig', zeggen de wasserijen.

Op financiële steun tijdens de crisis hebben de wasserijen ook amper kunnen rekenen, want ze worden beschouwd als essentiële bedrijven. Ze moesten dus de deuren niet sluiten, ook al was er geen werk. En ook na de versoepeling is er niets veranderd.