Papier uit... olifantenpoep? Ook minister Kitir is onder de indruk

Zaterdag is het de dag van de Fair Trade. Volgens minister Kitir leeft nog te veel het idee dat Fair Trade enkel koffie, chocolade en bananen zijn. Kitir kreeg in Wevelgem te zien hoe papier uit olifantenpoep gemaakt wordt. Dat gebeurt in Sri Lanka, met de Fair Trade-principes. Mady Seynhaeve van Elecosy: "Het belangrijkste principe is dat mannen en vrouwen gelijk behandeld worden en dat ze hetzelfde betaald worden voor hetzelfde werk. Kinderarbeid is absoluut uit den boze. En er is ook de religie. Als er in een land vier religies zijn, dan moeten die ook op die manier vertegenwoordigd zijn in het bedrijf. De werknemers hebben het recht om hun mening te uiten en duurzaamheid staat voorop."

Verrassing

Meryame Kitir is onder de indruk van het product. 'Ook voor mij was het een verrassing', zegt ze. 'Ik vertelde aan mijn zus dat ik vandaag een bedrijf bezocht dat papier maakte uit olifantenpoep en ze geloofde me niet, maar kijk, het kan. Het is vooral duurzaam, zo moeten we geen bossen meer kappen.' (lees verder onder de foto)

India

Mady en haar vriend Frank halen intussen ook Fair Trade-producten in India. Het gaat om bloemen, schalen en oorbellen van gerecycleerd katoen. Daar zijn er 60 werknemers betrokken bij het project. In Sri Lanka zijn dat er 80.