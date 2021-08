Papiertekort: Lannoo moet herdrukken uitstellen

Door de coronacrisis is de onlineverkoop en take away sterk gestegen, en daarmee ook de vraag naar kartonnen dozen en verpakkingsmateriaal. De prijs van papier voor boeken is dan ook toegenomen met 15%.

Lege plaatsen in de rekken, waar populaire boeken staan, zijn mogelijk. Bij Lannoo is het minstens dubbel zo lang wachten op een herdruk. Koen Warlop, die al meer dan 20 jaar werkt bij de West-Vlaamse uitgeverij, zegt dat hij dit nog nooit heeft meegemaakt. “Door de coronacrisis hebben veel auteurs en uitgeverijen bovendien gewacht met het uitgeven van boeken, dat maakt de vraag naar papier nog groter.”

Eén positief punt: de impact op de prijs van boeken zou beperkt blijven.

Roularta heeft geen tekort

Mediagroep Roularta uit Roeselare heeft geen tekort aan papier, in tegendeel. Ze hebben in de eerste jaarhelft een grote voorraad aangelegd. Het bedrijf wilde zich zo indekken tegen de stijgende prijzen. De magazijnen zitten nu nokvol.