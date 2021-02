Parachute marsrobot van Ieperse makelij

Zonder een weefmachine van Picanol was de marslanding vorige week misschien wel grandioos mislukt. De parachute die ervoor moest zorgen dat de robotjeep veilig landde op de planeet, is gemaakt met een machine uit Ieper. De missie is dan ook met grote ogen gevolgd in het bedrijf.

Frederic Dryhoel, woordvoerder Picanol: "De parachute was een cruciale factor. Die marsverkenner kwam met een snelheid van 20.000 kilometer per uur binnen in de atmosfeer van mars. De parachute werd vooral gebruikt om die snelheid van die verkenner af te remmen tot 320 kilometer per uur. De parachute moest heel licht zijn en hittebestendig zijn en ultrasterk."

Dankzij de parachute doorstaat de robotjeep de zogenaamde 7 minuten van terreur. De tijdspanne waarbinnen de missie staat of valt, zeg maar. De parachute is in Groot-Brittannië gemaakt met de Optimax-i. De machine is enkele jaren terug samengesteld en gebouwd in Ieper. "We hebben met heel veel spanning gekeken naar de marslanding. We hebben het op de voet gevolgd. We zijn zeer trots dat we een klein onderdeel kunnen bijdragen aan dit project."

Een telefoontje van Nasa kreeg Picanol nog niet, maar de ruimtemissie is alleszins mooie reclame voor het bedrijf.