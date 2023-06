Parachutist is stabiel na mislukte landing in Ledegem

De toestand van het slachtoffer van de mislukte landing in Ledegem is stabiel. De man begon boven Ledegem te tollen en kon zijn noodparachute niet op tijd opentrekken.

Het ongeval gebeurde gisteravond in de Kortwagenstraat in Ledegem. Getuigen zagen hoe de man rond kwart na acht in de problemen zat met zijn hoofdparachute. Ook met de reserveparachute ging niet alles naar wens en de man viel neer op straat. Hij is ernstig gewond aan de onderste ledematen en heeft een klaplong, maar zijn toestand is intussen stabiel. (lees verder onder de foto)

Het parket meldt intussen dat het ongeval gebeurde door een menselijke fout van de parachutist zelf, die al een tijd lang niet meer aan parachutespringen had gedaan. De man is een ervaren valschermspringen en nam met zeventien anderen deel aan een sprong. Maar tijdens de landing begon de hoofdparachute van de veertiger te tollen, waarop hij net te laat was om zijn noodparachute open te trekken.

Met de parachute zelf was er niks mis, en ook de camerabeelden en data vanuit de helikopter tonen aan dat er van technische fouten geen sprake was.