Paradise Kortrijk lokt 250.000 bezoekers

Op twaalf plaatsen in de stad, binnen en buiten, stonden kunstwerken in het thema van de utopische droom ‘het paradijs’. Het was de opvolger van Play, in 2019, en die opvolger lokte 75.000 bezoekers meer dan toen.

Het infopunt op de Grote Markt telde 28.000 bezoekers, dubbel zoveel mensen kwamen kijken op de website.”Paradise heeft zichzelf overtroffen,” zegt schepen van cultuur Axel Ronse. “Met de unieke en interactieve installaties heeft het de stad deze zomer opnieuw doen leven en onze lokale handelaars en horeca een enorme boost gegeven. Deze triënnale zet onze stad stevig op de kaart in onze weg naar Culturele Hoofdstad 2030.”

De meest bezochte kunstwerken waren The Wonderful World of Abstraction van Jacob Dahlgren in het Begijnhof en Harmonic Motion II van Toshiko Horiuchi MacAdam in K in Kortrijk, twee werken die ook aantrekkelijk zijn voor kinderen. Met de werken in de Broeltorens, de Artillerietoren en het Baggaertshof waren trouwens 4 van de 5 meest populaire werken gesitueerd op Erfgoedlocaties.