Pareltjes van modernisme: tentoonstelling in villa Gaverzicht

De Kortrijkse kunstenaar Jonas Vansteenkiste kreeg de opdracht om speciaal voor deze modernistische villa een tentoonstelling te maken. Een initiatief van Leiedal dat past in het Europese project 'Modernism for the future'. Reserveren is niet meer mogelijk, alles is volzet, maar wij konden nog even binnenkijken.

Villa Gaverzicht werd ontworpen in 1937 door architect Gentiel Van Eeckhoutte die er ook woonde. Ondertussen is de villa nog altijd bewoond, een moeilijk opdracht voor Jonas Vansteenkiste die in zes kamer sokkels plaatste. "De sokkels en het werk hebben telkens een relatie met de plek waar ze in staan". (Lees verder onder de foto)

Modernisme in Wevelgem, Kortrijk en Wervik

Villa Gaverzicht werd in 2009 door de Vlaamse Regering als monument beschermd. Het is een prachtvoorbeeld van het modernisme, dat met het project 'Modernism for the Future' in de kijker wordt gezet. In de komende weken en maanden komen ook nog het Joegoslavië paviljoen in Wevelgem aan bod, en ook de Ijzerwinkel van Huib Hoste in Wervik en de Verrijzeniskapel in Kortrijk. Voor het project werkt Leidedal samen met een stad in Litouwen, Kaunas, die volgend jaar Europese Culturele Hoofdstad is.