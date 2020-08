Parenclub Acanthus sluit opnieuw vanwege overrompeling

Parenclub Acanthus in Hulste gaat vanavond niet meer open. De club opende vrijdag voor het eerst sinds de start van de coronacrisis opnieuw de deuren, maar is dit weekend volledig overrompeld. "Open blijven zou meer slecht dan goed doen", klinkt het bij manager Gino Seynhave.

De erotische club ging vrijdag open met beperkte capaciteit en verschillende coronamaatregelen om de hygiëne te kunnen garanderen. Er moest ook vooraf geregistreerd worden om langs te kunnen komen.

Drie uur rijden

"Maar veel mensen wisten dat niet en kwamen dit weekend toch massaal af. We hebben honderden mensen moeten weigeren, waaronder ook mensen die meer dan drie uur gereden hadden", vertelt Gino Seynhave. Acanthus trekt als grootste parenclub en erotische discotheek van de Benelux veel bezoekers uit het buitenland. "Daar zijn de coronaregels vaak ook anders dan in België", merkt Seynhave op.

Volle capaciteit

Overrompeld door het aantal aanvragen en mensen die het moest teleurstellen, besloot het team achter Acanthus daarom om opnieuw de deuren te sluiten. "Dit weekend is nochtans alles goed verlopen, iedereen hield zich aan de regels. Maar we hebben aan de deur zoveel mensen moeten ontgoochelen, dat ik liever opnieuw sluit tot we op volle capaciteit kunnen draaien."

In Acanthus kunnen in normale omstandigheden 400 à 500 bezoekers terecht, nu waren dat er nog maar 90. Wanneer er opnieuw op volle capaciteit, en dus zonder coronaregels, kan gewerkt worden is niet duidelijk. "Mensen zijn duidelijk niet zo bang van corona als soms gedacht wordt als ik de opkomst dit weekend bekijk", besluit de uitbater nog.

Bekijk hieronder het verslag over de heropening vrijdag.