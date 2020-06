Park Assebroek krijgt naam oorlogsheld

De man vocht in Diksmuide tijdens de Eerste Wereldoorlog en verloor z’n rechteroog in de strijd. Ook redde hij volgens verschillende bronnen het leven van Koning Albert I toen die de loopgraven bezocht. De familie van de held is bijzonder trots dat er nu een park naar de soldaat is vernoemd.

Vocht in buurt van Diksmuide

Het park in de Daverlostraat heet dus voortaan het 'Reinold Haesebrouckpark'. Reinold, beter bekend als Raymond, vocht dus als soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog in buurt van Diksmuide.

"Hij is wel een oorlogsheld", zegt burgemeester van Brugge Dird De fauw. "Hij zou oorspronkelijk niet gewond zijn geweest, maar is teruggekeerd om vrienden uit de loopgraven te helpen. Pas dan was die granaatinslag waardoor hij z’n oog verloor."

Goede band met Koningshuis

Wanneer België na de oorlog beslist om een Onbekende Soldaat te begraven, mocht Raymond de kist aanduiden. Hij deed dat in het station van Brugge. Het zijn de Brugse oud-strijders die uiteindelijk voorstellen om het park in deelgemeente Assebroek naar Raymond te vernoemen.

Z’n nicht Rogette woont er nog altijd vlakbij. "En zo dicht bij m’n deur. Ik had nooit gedacht dat het hier was. We bedanken de stad hiervoor. We zijn heel blij en fier", zegt ze.

Maurice Debruyne van het Verbond Van Brugse Oud-strijders: "Ik heb die plaats uitgekozen omdat hij hier in de Wantestraat gewoond heeft gewoond in een huis dat hij kreeg van koningin Elisabeth. Hij had een zeer goeie band met de koninklijke familie. Men zegt dat hij zich op de koning heeft geworpen toen er een granaat ontplofte. Daarom heeft de koning ook gekozen om hem een onbekende soldaat te laten aanduiden."