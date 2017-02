Parkeerbeleid is doorn in het oog van de Oostendenaar

Een betaalbare parkeerplaats vinden in het centrum van Oostende: voor veel inwoners is het een bron van ergernis.

Dat blijkt nog maar eens uit de enquête ‘Kom uit je schelp’ van de stad. Zeven op de tien inwoners vinden dat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn in het centrum tijdens de zomermaanden. Maar ook buiten het seizoen is het vaak zoeken naar een parkeerplaats in het centrum van de stad. Bovendien kost een parkeerplaats handenvol geld, afhankelijk van waar je staat en wie de parking uitbaat..

Intussen is Oostende bezig met een nieuw parkeerplan dat na de goedkeuring van de gemeenteraad van kracht gaat op 1 maart. Dat voorziet onder meer goedkopere ondergrondse plaatsen. Wie bovengronds parkeert zal tot acht uur 's avonds moeten betalen.