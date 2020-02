Parkeerboetes: terecht of ordinaire heksenjacht?

Zoals in Knokke-Heist bijvoorbeeld. Daar is een petitie tegen het parkeerbeleid al bijna duizend keer getekend. Bovendien rijden daar sinds april ook hoogtechnologische scancars rond. Maar volgens critici geven die auto's mensen onvoldoende tijd om een ticketje te nemen.

De gemeente stuurt nu het systeem bij, zegt schepen van mobiliteit Philippe Vlietinck. "Vanaf het moment dat de scancar voorbij komt tot het ogenblik dat men naar de parkwachter gaat, is er een gedoogtijd in de software ingebouwd. Wij gaan die verlengen. De software was uitgetest, stond nog niet op punt maar het is terecht dat er hier en daar wat opmerkingen komen".

Torhout

Ook in Torhout is er heisa rond parkeerboetes. Daar is het de burgemeester zelf die aan de alarmbel trekt. Op sociale media is hij kritisch over het privébedrijf dat iets te enthousiast boetes uitschrijft.

Burgemeester Kristof Audenaert: "Bij een blauwe zone was er iemand die een parkeerkaart had die er altijd mocht staan. Dus dat klopte niet. Er was ook iemand met een mindervalidenkaart die er ook mocht staan en onterecht een boete kreeg. We gaan eerst alle klachten analyseren, eens alles overlopen met het parkeerbeheer om ervoor te zorgen dat het een goed parkeerbeleid is en geen heksenjacht. De burgemeester benadrukt wel dat controles nodig blijven, anders komen bepaalde parkeerplaatsen nooit meer vrij."