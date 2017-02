Meer over dit onderwerp vanavond in het nieuws van FOCUS

Parkeerplan Brugge treedt in werking

Het omstreden parkeerplan in Brugge treedt vandaag in werking en dat gaat niet van een leien dakje.

In de parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling lopen de wachttijden op tot anderhalf uur. Ongeveer een honderdtal mensen staat aan te schuiven om hun parkeervergunning in orde te krijgen. Twee bedienden werken zo snel als ze kunnen, maar krijgen de wachtrijen maar moeizaam weggewerkt.