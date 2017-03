Parkeerplan heeft na één maand voor- en tegenstanders

Het nieuwe Brugse parkeerplan is één maand in voege.

Er parkeren minder auto’s in de Brugse binnenstad. Er wordt ook minder gezocht naar parking en mensen kiezen sneller voor de fiets of voor een wandeling. Maar handelaars en horeca-uitbaters blijven klagen dat er in het centrum bovengronds maar twee uur geparkeerd mag worden. Daardoor haken klanten volgens hen af.

Volgens de burgemeester is een echte evaluatie pas in de zomer op zijn plaats. Hij zegt dat de tegenstanders luider roepen dan de mensen die stilaan de voordelen zien. Burgemeester Landuyt: “Nu het werkt, is er duidelijk meer plaats voor bewoners. Ondergronds is er oneindig veel plaats. Er wordt veel meer geparkeerd aan het station. Alle mechanismen beginnen te werken omdat er een financiële prikkel is.

Er is later dit jaar een evaluatiemoment en dan volgen desnoods bijsturingen aan het plan.