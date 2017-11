Parkeerticket kopen ging nooit zo gemakkelijk

Als eerste stad in West-Vlaanderen biedt Torhout een platform aan waarbij je via verschillende mobiele providers je parkeerticket kan kopen. Zo wordt mobiel betalen gemakkelijker en vooral voordeliger.

Vandaag kan je in Torhout al mobiel betalen voor je parkeerticket via de app van Parkmobile. Vanaf maandag zal dat ook kunnen via bijvoorbeeld 4411, de provider van mobiele parkeertickets in o.a. Brugge en Roeselare. Als eerste stad in West-Vlaanderen doorbreekt Torhout zo het monopolie van de providers. De onderlinge concurrentie moet de providers ook aanzetten om hun aanbod gebruiksvriendelijker en goedkoper te maken.

Daarnaast lanceert de stad samen met zelfstandigenorganisatie UNIZO een campagne om de inwoners beter te informeren over de beschikbare parkeerplaatsen en gehanteerde tarieven.