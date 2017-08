Parkeerticket of niet? Nieuwe onduidelijke situatie

In Nieuwpoort is een nieuwe onduidelijke situatie opgedoken over betalend parkeren.

Een man uit Heule nam maandag deze foto op een parking in de Edmond Kamplaan. Hij vroeg via Twitter aan Stad Nieuwpoort wat hij moest doen. Enkele uren later kreeg hij te horen dat ze de situatie zouden bekijken en onderzoeken, maar ondertussen volgde ook een boete.

De ene kant van de straat is de andere niet

Ook gisteren was er een relletje in verband met betalend parkeren of niet in Nieuwpoort. Een koppel kreeg een boete omdat ze een parkeerticket hadden genomen uit een automaat aan de andere kant van de straat. En dat bleek grondgebied Koksijde en niet meer Nieuwpoort.

De burgemeester reageerde al dat die boete zal wegvallen, en dat er een overeenkomst is met de parkeerwachters om geen boetes meer uit te schrijven in dergelijke gevallen.