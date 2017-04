Parken noteren topcijfers paasvakantie

Meer in het nieuws om 18u

De paasvakantie was voor alle West-Vlaamse dieren- en pretparken een voltreffer. Het mooie weer zit daar uiteraard voor iets tussen. Maar ook enkele nieuwe investeringen die de parken maken, zitten daar voor iets tussen.

Een paasvakantie die zijn gelijke niet kent. Dat is voor de meeste West-Vlaamse parken dit jaar het geval. Ook voor Bellewaerde, die heeft een uitstekende periode achter de rug en dan is de nieuwe attractie nog niet eens open.

Bellewaerde stijgt met 30%, Boudewijn Seapark in Brugge noteert 34% meer bezoekers in de paasvakantie. Het dierenpark De Zonnegloed gaat er zelfs met 50% op vooruit. Vorige zondag bezochten maar liefst 900 mensen het dierenpark in Oost-Vleteren. Dat brengt het totaal dit jaar al op 12.000 bezoekers.