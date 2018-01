Parkeren voor privégarage kan in Nieuwpoort

In Nieuwpoort kunnen zorgverstrekkers die op huisbezoek gaan voortaan tijdelijk parkeren voor een privégarage mits toestemming van de eigenaar.

Via een sticker ‘P + Z’, parkeer plus zorg, kan een inwoner van Nieuwpoort aan een zorgverlener duidelijk maken dat die voor de garagepoort of inrit mag parkeren. De zorgverstrekker legt een ‘P+Z’-kaart achter de voorruit. Daarop staat ook een gsm-nummer, waar de eigenaar van de garage naar kan bellen als die dringend weg moet.