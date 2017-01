Parket in beroep tegen doodrijder

Het parket gaat in beroep tegen de voorwaardelijke celstraf voor de man die Saar Gevaert doodreed in Gits, en daarna wegvluchtte.

Hij kreeg wel een rijverbod, maar moet dus niet naar de cel. De ouders van het meisje waren ontgoocheld, en ook het parket gaat dus niet akkoord met de straf en gaat in beroep.

Midden december vorig jaar werd Saar op haar fiets aangereden in de Bruggesteenweg in Gits. De bestuurder van de wagen reed na de aanrijding verder. Het meisje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek aan haar verwondingen. Enkele uren na het ongeval meldde de man zich bij de politie.

De aanrijder had gedronken toen hij Saar aanreed. De wagen van Miguel V. was niet verzekerd, niet gekeurd en niet ingeschreven. Hij werd eerder voor gelijkaardige feiten veroordeeld in 2006. Toen veroorzaakte hij een ongeval met stoffelijke schade en pleegde vluchtmisdrijf. De openbare aanklager vroeg om een strenge straf, omdat het niet de eerste keer was dat de dertiger dergelijke feiten pleegde.