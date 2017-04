Parket in beroep tegen doodslagvonnis

Het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge heeft beroep aangetekend tegen een veroordeling tot 18 jaar cel voor doodslag in Oostende.

In september 2014 bracht een hoogzwangere vrouw haar partner met messteken om het leven. Dat gebeurde in hun appartement op de hoek van de Romestraat.

Die bewuste ochtend belde een buurvrouw rond 9 uur de hulpdiensten. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De beklaagde beweerde dat haar man hun zoontje dreigde mee te nemen naar Macedonië.

Het OM had 25 jaar cel gevorderd voor moord. De verdediging pleitte echter dat van voorbedachten rade geen sprake was. De rechtbank volgde dat standpunt en veroordeelde de vrouw voor doodslag tot 18 jaar cel. Maar daarmee kan het parket zich dus niet verzoenen. Door het beroep van het parket zal het Gentse hof van beroep zich binnen enkele maanden over de zaak moeten buigen.