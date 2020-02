Parket houdt reconstructie van dodehoekongeval Gistel

Het parket heeft een deskundige aangesteld om het ongeval van dinsdag aan de Gistelbrug in Gistel te onderzoeken. Er is momenteel een reconstructie aan de gang.

Het is de bedoeling om na te gaan of de fietser zichtbaar was voor de vrachtwagenchauffeur en of er dus effectief sprake was van een dodehoekongeval.

Intussen wil het stadsbestuur de Gistelbrug aan het kanaal veel verkeersveiliger zien. Dinsdag raakte een fietser van 16 uit Oostende er levensgevaarlijk gewond bij een dodehoekongeval. De burgemeester van Gistel wil dat het Agentschap Wegen en Verkeer de verkeerssituatie aan de brug dringend aanpakt.

Verkeerslichten

"Ik vraag aan Wegen en Verkeer om eindelijk eens een studie uit te voeren om te kijken hoe we die brug kunnen verbeteren", zegt burgemeester Gauthier Defreyne. "De ideale oplossing is volgens mij dat we er met verkeerslichten werken die enkel voor fietsers op groen springen en dan pas voor wagens. Zo kunnen we het fietsverkeer van het andere verkeer scheiden".

Jongen nog steeds in kritieke toestand

Het kruispunt waar het zware ongeval maandag gebeurde is complex. Twee gemeenten, Gistel én Oudenburg, maar ook de Vlaamse Waterweg én Wegen en Verkeer zijn er eigenaar. Er is geen fietspad en geen voorsorteerstrook. De toestand van het slachtoffer, een jongen van 16 die in Gistel school loopt, is nog steeds kritiek.

