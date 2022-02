Parket houdt reconstructie van moord op Mariette C. (87)

In Oostrozebeke is vanmorgen de reconstructie gehouden van de moord van Aloïs D., een bejaarde man van 87, op zijn vrouw Mariette C., ook 87.

Op 20 september vorig jaar bracht de antiquair zijn vrouw om het leven. Hij doodde haar met een hamer op het hoofd na een uit de hand gelopen ruzie. De feiten speelden zich af in de villa van het koppel in de Molstenstraat op De Ginste in Oostrozebeke. Het was de broer van de dader die het drama ontdekte toen hij langskwam met boodschappen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse maar konden de vrouw niet redden.

"Goed zijn medewerking verleend"

De reconstructie heeft twee uur geduurd. Volgens Antoine Van Eeckhout, de advocaat van de man, heeft zijn cliënt goed meegewerkt. Hij zei dat Aloïs er zowel fysiek als psychisch sterk op achteruit gegaan is sinds hij in de gevangenis van Merksplas zit. "De gevangenis is geen plaats voor hem, " zei hij. Hij pleitte er eerder voor om hem in een woonzorgcentrum te plaatsen.

Vanuit het parket zijn er nog geen resultaten bekend gemaakt. Op de foto hieronder zie je de broer van de verdachte, Erik D. Hij kwam even een kijkje nemen.

