Parket laat internetfraude onder € 2.500 links liggen

Enkel wanneer je meer dan 2.500 euro via internetfraude verliest, stelt het parket van West-Vlaanderen nog een onderzoek in. Het parket beschikt over onvoldoende personeel om die ‘kleine’ misdrijven aan te pakken.

De beslissing wordt uit noodzaak genomen, klinkt het bij het parket. Er zijn te veel gevallen van phishing en het is heel moeilijk om de verloren centen te recupereren. Ook een personeelstekort ligt mee aan de basis van de beslissing. Het parket van West-Vlaanderen geeft zelf aan dat met enkele mensen meer ze wel meer zouden kunnen doen.

Verkeerd signaal

Op de beslissing komt intussen heel wat kritiek. Ook Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout vindt dat men hiermee een verkeerd signaal geeft. “Hiermee krijgen oplichters het signaal dat ze hun misdrijven best opsplitsen, zo blijven ze uit het vizier van het parket, dat kan toch niet de bedoeling zijn?”, aldus Vaneeckhout.

“Niet voldoende belangrijk”

“2.500 euro is veel geld, voor sommigen is het al hun spaargeld. Getroffen West-Vlamingen krijgen door deze beslissing het signaal dat hun zaak niet voldoende belangrijk is om te onderzoeken. Dat is een erg jammere zaak. Met een versterking van het parket kan dit weer rechtgezet worden”, besluit federaal fractieleider Wouter De Vriendt (Groen).