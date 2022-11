Parket onderzoekt filmpje waarin jongen in elkaar wordt geslagen in Oostende

De politie van Oostende en het parket onderzoeken een filmpje dat circuleert op sociale media. Daarop is te zien dat een jongen op een bankje in elkaar wordt geslagen door meerdere jongeren.

De beelden dateren van september dit jaar. "Wij hebben de beelden in september ontvangen en zijn toen een onderzoek gestart", zegt Eline Goeminne van politie Oostende.

"Intussen zit het onderzoek bij het parket en kunnen wij niet veel informatie geven", klinkt het nog.

Onduidelijkheid

Op de beelden is te zien hoe een jongen met een gestreepte trui op een bankje ligt en slagen krijgt in het gezicht en in de buik door twee verschillende jongeren. Daarna wordt hij van het bankje op de grond getrokken. Ook daar krijgt hij nog rake klappen.

Ook een smartphone moet eraan geloven en vliegt tegen de grond.

Momenteel is er nog veel onduidelijkheid rond het filmpje. Het is niet zeker of de personen in de video in elkaar kennen.