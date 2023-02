Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, onderzoekt een schietpartij in Oostende. Het incident vond afgelopen nacht plaats in de Toekomststraat. De omstandigheden zijn onduidelijk.

Het is ook niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen bij de schietpartij en of er personen zijn gearresteerd. Het parket onderzoekt de zaak, maar zal in het belang van het onderzoek geen verdere commentaar geven.