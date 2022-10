Parket onderzoekt te laag suikergehalte bij patiënt in wzc Oostrozebeke

In het rusthuis Rozenberg in Oostrozebeke is afgelopen week alweer een verdachte suikerval vastgesteld bij een bewoner.

Dat melden Het Laatste Nieuws en VTM. Het woonzorgcentrum staat al enige tijd onder toezicht sinds aan het licht kwam dat er drie verdachte overlijdens plaatsvonden. Er is ook sprake van zes moordpogingen.

"Het gaat om een patiënt met een te laag suikergehalte waarvoor de dokters geen verklaring hebben. Dit werd gezien de situatie uit voorzorg gemeld aan de politie en het Agentschap Zorg en Gezondheid, maar het gaat zeker niet om een inspuiting met insuline", zegt algemeen directeur van de gemeente Carl Vereecke.

De feiten dateren van vorige week. De huisarts van een 74-jarige bewoner werd gecontacteerd door het woonzorgcentrum nadat was gebleken dat de man een te lage suikerwaarde heeft. Volgens Het Laatste Nieuws en VTM was diezelfde patiënt eerder al het slachtoffer van een overdosis insuline. Ook de arts van het wzc wordt erbij gehaald. Geen van beide dokters vindt een verklaring voor de suikerval, de man is geen diabetespatiënt.

Dader hoe dan ook nog niet gevat

"Uit het bloedstaal bleek wel meteen duidelijk dat er geen sprake was van inspuiting met insuline", zegt Vereecke. "Maar we willen geen enkele risico nemen. Daarom werden meteen het Agentschap en de politie op de hoogte gebracht, evenals het personeel, de patiënt zelf en zijn familie." Het zorgdossier van de patiënt werd opgehaald door het gerecht en de zaak wordt onderzocht. "We hebben onze lessen getrokken uit het verleden en willen meteen duidelijk en helder communiceren. Er is geen reden tot paniek, maar het is belangrijk om te onderzoeken waar dit vandaag komt. Ten slotte is de dader nog altijd niet gevat", aldus Vereecke.